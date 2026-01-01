Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Appalachian Hobbit Adventures

Appalachian Hobbit Adventures

1.2K views

Irish pub

Irish pub

31K views

Україно

Україно

4.9K views

Mountain House music

Mountain House music

31K views

front porch playlist

front porch playlist

630 views

Sleepytime Evie

Sleepytime Evie

1.8K views

Fave Valentine Songs

Fave Valentine Songs

804 views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

341 views

Campfire song

Campfire song

244 views

New Songs

New Songs

4.1K views

Bollywood

Bollywood

19K views

Soft POP 2022

Soft POP 2022

475 views

Mix música

Mix música

876 views

心が震える曲

心が震える曲

403 views

Beards & Flannel (Indie/Folk/Pop)

Beards & Flannel (Indie/Folk/Pop)

117 views

OPM

OPM

10K views

OPM chill

OPM chill

68K views

mejores tangos

mejores tangos

217 views

The Dude Abides

The Dude Abides

284 views

Boleros de mi vida

Boleros de mi vida

469 views

Awesome Acoustics

Awesome Acoustics

7.3K views

Українскі пісні

Українскі пісні

14K views

Gary mix

Gary mix

730 views

Soft Hearted Jams

Soft Hearted Jams

824 views

Krishna Song

Krishna Song

245K views

Soca 2023

Soca 2023

57K views

Slow cooking mix

Slow cooking mix

8.5K views

Soul Deep

Soul Deep

729 views

First day of my life

First day of my life

11K views

acoustic baby music

acoustic baby music

818 views

easy listening

easy listening

604 views

Morning Mellow

Morning Mellow

274 views

Tangos y milongas

Tangos y milongas

31K views

Best Bollywood Party Songs 🥳

Best Bollywood Party Songs 🥳

100K views

Vibe

Vibe

6.6K views

Chill

Chill

316 views

Irish

Irish

310 views

Maui Playlist

Maui Playlist

199 views

Oldies

Oldies

5.6K views

gospel jam

gospel jam

5K views

Angela

Angela

416 views

Sun in an Empty Room

Sun in an Empty Room

220 views

morning soft

morning soft

382 views

Hold you Dear

Hold you Dear

511 views

フォーカス

フォーカス

5.9K views

best of hindi

best of hindi

243 views

Oldies But Goodies

Oldies But Goodies

8.5K views

เพลงอะคูสติกไทย

เพลงอะคูสติกไทย

11K views

soft pop play

soft pop play

7.7K views

Rainy day

Rainy day

2.4K views