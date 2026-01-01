Arabic

122 playlist(s)

Arabs Abroad

Arabs Abroad
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Gamed

Gamed
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Tarab

Tarab
Aywa Araby

Aywa Araby
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
حزين

حزين

20K views

عبق الماضي

عبق الماضي

87K views

Arabic

Arabic

2.2K views

مغربي

مغربي

52K views

ياطير ياذي مغرب

ياطير ياذي مغرب

790 views

خب وغرام

خب وغرام

15K views

هيب هوب مصري

هيب هوب مصري

3.2K views

favorite song

favorite song

78K views

old but gold

old but gold

516 views

كنا فين وبقينا فين

كنا فين وبقينا فين

47K views

موسيقى من إيلينا في مصر

موسيقى من إيلينا في مصر

10K views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

932 views

حبي الوحيد

حبي الوحيد

426 views

مفضلة

مفضلة

330 views

الخال

الخال

64K views

arabica song 2025

arabica song 2025

911 views

رايق

رايق

1.8K views

اغانى الطرب

اغانى الطرب

234K views

اذاعة الاغاني

اذاعة الاغاني

492K views

Old But Gold

Old But Gold

13K views

Arabic

Arabic

1.6K views

اغاني عربيه رايقه

اغاني عربيه رايقه

849 views

برا مربي ريسبي

برا مربي ريسبي

6.6K views

اغاني مغربيه

اغاني مغربيه

20K views

بخ بخ بخ عو

بخ بخ بخ عو

49K views

Iraqi

Iraqi

1.3M views

راب

راب

1.2K views

Arabic song

Arabic song

37K views

اغاني

اغاني

20K views

طرب قديم90

طرب قديم90

209K views

رومانسي

رومانسي

19K views

فره بالسياره

فره بالسياره

280K views

قديم حلو

قديم حلو

183K views

لحظه وداع

لحظه وداع

2.5K views

best of

best of

2.2K views

حلوووة

حلوووة

2.5K views

اغاني التسعينات

اغاني التسعينات

32K views

جديد 2025

جديد 2025

45K views

تبال

تبال

95K views

Arabicc

Arabicc

1.1K views

Arabic

Arabic

225K views

عربي

عربي

1K views

اغاني هابطة🕺

اغاني هابطة🕺

136K views

هااتت

هااتت

91K views

اغاني جداد

اغاني جداد

1.2K views

Nostalgie

Nostalgie

28K views

يرايحه

يرايحه

8.3K views

اغاني زمان

اغاني زمان

46K views

تسعينات

تسعينات

8.4K views

Morning cafe

Morning cafe

1.4K views