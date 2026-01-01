Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
Ghazal

Ghazal

347 views

My favourite song

My favourite song

8.3K views

Vibes

Vibes

456 views

Hindi

Hindi

784 views

Villian X X Collaborate

Villian X X Collaborate

113 views

Bollywood car rides

Bollywood car rides

3.1K views

Punjabi

Punjabi

573 views

Soft Hindi songs

Soft Hindi songs

3.3K views

Fav - Hindi - Relax

Fav - Hindi - Relax

1.7K views

Fast song

Fast song

65K views

All Out 90s Hindi

All Out 90s Hindi

24K views

Old is Gold

Old is Gold

8.2K views

Favourite song

Favourite song

349 views

indie Chill

indie Chill

719 views

hindi songs

hindi songs

4.5K views

kannada track

kannada track

255 views

best of Hindi

best of Hindi

857 views

Telugu Jan 2025

Telugu Jan 2025

6.2K views

new gym songs

new gym songs

96K views

Party songs

Party songs

17K views

Punjabi

Punjabi

872 views

Old favorites

Old favorites

1.7K views

Fusions

Fusions

3.4K views

Calm (Instrumentals)

Calm (Instrumentals)

23K views

Beats

Beats

191 views

Hindi

Hindi

5.2K views

Vibe

Vibe

9K views

soft songs

soft songs

38K views

Desi Power 2026

Desi Power 2026

538 views

Prime list

Prime list

127K views

Work Out To This

Work Out To This

634 views

Travel

Travel

3.2K views

Vintage Hindi Songs

Vintage Hindi Songs

42K views

Desi House music

Desi House music

316 views

Hindi Chill Hits

Hindi Chill Hits

258 views

1990-99 Bollywood Top 100

1990-99 Bollywood Top 100

62K views

Hindi Slow

Hindi Slow

835 views

Energy Vibes

Energy Vibes

6.5K views

Rock

Rock

1.6K views

Ghazals

Ghazals

357 views

The Punjabi Corner

The Punjabi Corner

14K views

Relax

Relax

736 views

Hindi songs

Hindi songs

7K views

#LoveSongs

#LoveSongs

1.3K views

all time fav songs

all time fav songs

24K views

Travel mode

Travel mode

268 views

Kannada play list

Kannada play list

1.8K views

sad playlist

sad playlist

200 views

90s favourites

90s favourites

2.3K views

Punjabi hits ✨

Punjabi hits ✨

571 views