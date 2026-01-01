Bollywood & Indian
86 playlist(s)
Ghazal
347 views
My favourite song
8.3K views
Vibes
456 views
Hindi
784 views
Villian X X Collaborate
113 views
Bollywood car rides
3.1K views
Punjabi
573 views
Soft Hindi songs
3.3K views
Fav - Hindi - Relax
1.7K views
Fast song
65K views
All Out 90s Hindi
24K views
Old is Gold
8.2K views
Favourite song
349 views
indie Chill
719 views
hindi songs
4.5K views
kannada track
255 views
best of Hindi
857 views
Telugu Jan 2025
6.2K views
new gym songs
96K views
Party songs
17K views
Punjabi
872 views
Old favorites
1.7K views
Fusions
3.4K views
Calm (Instrumentals)
23K views
Beats
191 views
Hindi
5.2K views
Vibe
9K views
soft songs
38K views
Desi Power 2026
538 views
Prime list
127K views
Work Out To This
634 views
Travel
3.2K views
Vintage Hindi Songs
42K views
Desi House music
316 views
Hindi Chill Hits
258 views
1990-99 Bollywood Top 100
62K views
Hindi Slow
835 views
Energy Vibes
6.5K views
Rock
1.6K views
Ghazals
357 views
The Punjabi Corner
14K views
Relax
736 views
Hindi songs
7K views
#LoveSongs
1.3K views
all time fav songs
24K views
Travel mode
268 views
Kannada play list
1.8K views
sad playlist
200 views
90s favourites
2.3K views
Punjabi hits ✨
571 views