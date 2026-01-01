R&B & soul

124 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Old soul and Blues

Old soul and Blues

638 views

Dance

Dance

242 views

throwback bae

throwback bae

26K views

Soul

Soul

31K views

UK Rap

UK Rap

4.1K views

Streetlights

Streetlights

836 views

Smooth

Smooth

5.3K views

日本R&B

日本R&B

1K views

Da' Grooves

Da' Grooves

14K views

More oldies

More oldies

19K views

Nice Tunes

Nice Tunes

739 views

Herbst

Herbst

572 views

Oldies

Oldies

191 views

Love

Love

3.7K views

90s🩷 Gangsta Hip Hop

90s🩷 Gangsta Hip Hop

6.6K views

그루비한 노래

그루비한 노래

31K views

The 80's & 99's

The 80's & 99's

1.3K views

Motown

Motown

14K views

Moving mix 2023

Moving mix 2023

909 views

Motown Vibes

Motown Vibes

9.4K views

Soul

Soul

2.1K views

Girl power

Girl power

34K views

old school groove

old school groove

1.1K views

Old School funk&soul

Old School funk&soul

6.6K views

Litmas Christmas

Litmas Christmas

667 views

The birth of true soul Man

The birth of true soul Man

147 views

Hayward birthday party

Hayward birthday party

766 views

Neo Soul

Neo Soul

13K views

Songs that don't suck

Songs that don't suck

6.8K views

Romans

Romans

218 views

fav R&B playlists

fav R&B playlists

2K views

R&B

R&B

18K views

癒しのソウル

癒しのソウル

4.9K views

Soul music 60s

Soul music 60s

31K views

Соул в дорогу

Соул в дорогу

5.7K views

my 90s jams

my 90s jams

152K views

Fun

Fun

28K views

Onda Funky

Onda Funky

578 views

Duets

Duets

6.6K views

Chill

Chill

184 views

2010's and 2020's R&B Hits

2010's and 2020's R&B Hits

22K views

Christmas

Christmas

765 views

then something just snapped

then something just snapped

833 views

Blues de academia

Blues de academia

527 views

1976 soul

1976 soul

74K views

UK R&B

UK R&B

173 views

the funk

the funk

1.1K views

Poetic justice

Poetic justice

1.2K views

That’s My Jam Carpool Karaoke

That’s My Jam Carpool Karaoke

26K views

Riding Music

Riding Music

47K views