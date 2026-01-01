Autumn

128 playlist(s)

Fall Hits

Fall Hits
mindful

mindful

Autumn Hits in Germany

Autumn Hits in Germany
#sadforever

#sadforever
Emotional Songs: Germany

Emotional Songs: Germany
Cuddle Schlager

Cuddle Schlager
Grey German Rap

Grey German Rap
Classical for Autumn

Classical for Autumn
Minimal Techno Flow

Minimal Techno Flow
Focused Gaming

Focused Gaming
Rain Sounds

Rain Sounds
Classical for Sleeping

Classical for Sleeping
Electro Deceleration

Electro Deceleration
Mellow Pop Classics

Mellow Pop Classics
Gentle Piano

Gentle Piano
Chill R&B

Chill R&B
Sweetheart Pop

Sweetheart Pop
Relaxing 80s Rock

Relaxing 80s Rock
Soft Rock Ballads

Soft Rock Ballads
Coffee Shop Blend

Coffee Shop Blend
Soft Electronic

Soft Electronic

2.4K views

deep minimum focus

deep minimum focus

6.8K views

Clásicos al amanecer

Clásicos al amanecer

329 views

der morgen nach Marie

der morgen nach Marie

1.4K views

适合秋天听的古典音乐

适合秋天听的古典音乐

456 views

Sleep

Sleep

380K views

Freitags Abends

Freitags Abends

26K views

요가

요가

891 views

Sleep sounds

Sleep sounds

33K views

달달한팝

달달한팝

574 views

잔잔커피

잔잔커피

147 views

Singen

Singen

427 views

Smooth

Smooth

12K views

수면을 위한 클래식

수면을 위한 클래식

378 views

80's

80's

520 views

buat di jalan

buat di jalan

10K views

R&B

R&B

470 views

Sad songs

Sad songs

2.2K views

Lofi

Lofi

474 views

Nachdenken

Nachdenken

119 views

flow state

flow state

13K views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

396 views

Pop

Pop

5.2K views

Sing along 🎤

Sing along 🎤

144K views

Liebling's Musig im Moment

Liebling's Musig im Moment

14K views

musique Zen

musique Zen

771 views

Manu Schlager

Manu Schlager

1.1K views

Coffee shop faves

Coffee shop faves

802 views

Rain

Rain

2.9K views

Best romantic songs

Best romantic songs

236K views

Pop para la ofi

Pop para la ofi

40K views

Serene Cello & Piano

Serene Cello & Piano

189 views

Soft

Soft

41K views

Chill 2026

Chill 2026

218 views

잔잔한 클래식

잔잔한 클래식

1.2K views

80's

80's

33K views

Сон

Сон

152 views

Melancholische Pop-Songs

Melancholische Pop-Songs

49K views

techno minimal

techno minimal

1K views

Piano

Piano

442 views

cercle festival

cercle festival

191 views

Stimmen der Nacht

Stimmen der Nacht

469 views

レッスン前

レッスン前

8.6K views

Beach House Beats

Beach House Beats

295 views

Michael Kasper

Michael Kasper

1.2K views

Ballads

Ballads

2.6K views

Musica tranqui

Musica tranqui

4K views

Meine lieder

Meine lieder

12K views

Bruno Mars and favorites

Bruno Mars and favorites

704 views

Sleeping music

Sleeping music

570 views

the best love song

the best love song

13K views

수면음악

수면음악

52K views

さわやか朝クラ

さわやか朝クラ

529 views

de todo un poco englishh

de todo un poco englishh

13K views

R&B

R&B

10K views

Minimal Techno

Minimal Techno

13K views

Nachdenklich

Nachdenklich

840 views

lofi chillhop

lofi chillhop

377 views

Melancholic

Melancholic

2.9K views

Work Music

Work Music

1K views

Sleep

Sleep

315 views

Vibes

Vibes

8.1K views

Schlager Mix

Schlager Mix

381K views

Le Cafe mix

Le Cafe mix

193 views

Musik zum Nachdenken

Musik zum Nachdenken

81K views

shower songs

shower songs

256K views

Liebe

Liebe

501 views

alternative

alternative

4.5K views

Freitag

Freitag

1.9K views

споки

споки

150 views

White Girl Playlist

White Girl Playlist

38K views

3 and under

3 and under

242 views

Ingles favoritas

Ingles favoritas

3.4K views

Jill's songs

Jill's songs

451 views

R&B

R&B

759 views

Dark Minimál

Dark Minimál

3.4K views

Lofi

Lofi

385 views

잔잔

잔잔

906 views

Rap

Rap

936 views

Nhạc làm việc

Nhạc làm việc

3.5K views

80's vibes

80's vibes

13K views

Nice beats

Nice beats

217 views

モーツァルト　集中力

モーツァルト　集中力

213 views

80's

80's

30K views

rain sleep sounds

rain sleep sounds

29K views

Peaceful

Peaceful

10K views

Electro / House

Electro / House

3.1K views

Mein Schlagermix 2024

Mein Schlagermix 2024

401 views

Chill vibes

Chill vibes

150 views

minimalist low euro tech

minimalist low euro tech

21K views

When you need a good old cry

When you need a good old cry

19K views

가슴 따뜻한 클래식

가슴 따뜻한 클래식

6.5K views

Vibras de Tecno Minimalista

Vibras de Tecno Minimalista

356 views

Aktuell

Aktuell

64K views

西洋甜蜜情歌

西洋甜蜜情歌

4.6K views

Don't kill my Vibe

Don't kill my Vibe

8.6K views

Lofi

Lofi

591 views

80's Nostalgia

80's Nostalgia

16K views

Relax

Relax

208 views

Lernen

Lernen

1K views

Câmara suave

Câmara suave

259 views

Singing

Singing

2.8K views

80's

80's

8.4K views

Chill

Chill

765 views

Shakira

Shakira

4.1K views

Meditation

Meditation

795 views

西洋情歌

西洋情歌

967 views

Lieblingsmusik

Lieblingsmusik

2.7K views