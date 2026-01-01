African
76 playlist(s)
December 2025
924 views
La playlist du cœur ❤️
44K views
New vibe Naija
154 views
Latest 2025
33K views
party
1.7K views
Highlife
294 views
East Africa
36K views
Afrobeats 2010+
578 views
Amapiano
301 views
rough amapiano
5K views
Owambe Selection
506 views
Reggae songs
52K views
Naija 2025 Dec Mix
7.8K views
old Nigeria hits
9.6K views
Afro Pop Sounds
15K views
3 Step Amapiano
397 views
Afro beats
220K views
SA Vibes
568 views
Top 20
256 views
afrobeats
195 views
Piano Groove 2026
10K views
Party
158 views
TGIF
100 views
Uniquement Congo
1M views
Amapiano
8.1K views
Bongo Bangers
4K views
90s Muzik
624 views
fresh house
303K views
Lucky Dube
48K views
Afrobeats - Soul Taker
543 views
Afrobeat party chill vibes July 2026
216 views
deep house
325 views
Good hit
22K views
Amapiano/afrohouse
38K views
Birthday Celebration
11K views
Nigeria Throwback
874 views
Scrit
2.8K views
Afrobeats
655 views
3 steps and Mapiano
242 views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
1K views
Amapiano
278 views
Diamond latest
687 views
Saturday bangers
339 views
mix muzik
25K views
High-life
4.5K views
Naija
947 views
December
16K views
my music p
82K views
Uncle Rickz Chill Time
713 views
African music
188K views