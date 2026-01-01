African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija Central

Naija Central
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
December 2025

December 2025

924 views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

44K views

New vibe Naija

New vibe Naija

154 views

Latest 2025

Latest 2025

33K views

party

party

1.7K views

Highlife

Highlife

294 views

East Africa

East Africa

36K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

578 views

Amapiano

Amapiano

301 views

rough amapiano

rough amapiano

5K views

Owambe Selection

Owambe Selection

506 views

Reggae songs

Reggae songs

52K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

7.8K views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

9.6K views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

397 views

Afro beats

Afro beats

220K views

SA Vibes

SA Vibes

568 views

Top 20

Top 20

256 views

afrobeats

afrobeats

195 views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

10K views

Party

Party

158 views

TGIF

TGIF

100 views

Uniquement Congo

Uniquement Congo

1M views

Amapiano

Amapiano

8.1K views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

4K views

90s Muzik

90s Muzik

624 views

fresh house

fresh house

303K views

Lucky Dube

Lucky Dube

48K views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

543 views

Afrobeat party chill vibes July 2026

Afrobeat party chill vibes July 2026

216 views

deep house

deep house

325 views

Good hit

Good hit

22K views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

38K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

874 views

Scrit

Scrit

2.8K views

Afrobeats

Afrobeats

655 views

3 steps and Mapiano

3 steps and Mapiano

242 views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

1K views

Amapiano

Amapiano

278 views

Diamond latest

Diamond latest

687 views

Saturday bangers

Saturday bangers

339 views

mix muzik

mix muzik

25K views

High-life

High-life

4.5K views

Naija

Naija

947 views

December

December

16K views

my music p

my music p

82K views

Uncle Rickz Chill Time

Uncle Rickz Chill Time

713 views

African music

African music

188K views