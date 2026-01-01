J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
懐メロ

懐メロ

56K views

今

568 views

懐かし

懐かし

6K views

最高の曲

最高の曲

48K views

最新曲

最新曲

873 views

あたらし

あたらし

325 views

うーんです、

うーんです、

425 views

カラオケ

カラオケ

646 views

ファーストテイク

ファーストテイク

139 views

昭和ヒット

昭和ヒット

224K views

好きな曲

好きな曲

251 views

音楽

音楽

73K views

おちつく

おちつく

2.5K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.5K views

気に入ってるの

気に入ってるの

493 views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

1.9K views

かなりいい

かなりいい

4.2K views

ドライブ

ドライブ

40K views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

34K views

アニソン

アニソン

23K views

懐メロ

懐メロ

24K views

最新曲

最新曲

1.1K views

ドライブ

ドライブ

2.8K views

2026プレイリスト

2026プレイリスト

977 views

80年代

80年代

6.4K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

7.5K views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

2.4K views

カラオケ

カラオケ

6.8K views

アイドル

アイドル

173 views

ヒット曲

ヒット曲

422K views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

14K views

日本

日本

399 views

なつかし

なつかし

293K views

Recent anime songs

Recent anime songs

276 views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

22K views

新しい明日

新しい明日

1.3K views

Sara Remix

Sara Remix

388 views

いさむ

いさむ

2.8K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.9K views

いけるカラオケ

いけるカラオケ

1.5K views

最新曲

最新曲

4.4K views

懐メロ

懐メロ

195K views

カラオケ

カラオケ

626 views

80年代

80年代

10K views

お気に入り

お気に入り

11K views

アイドル

アイドル

1.4K views

みゆき

みゆき

20K views

春ドラマ

春ドラマ

548 views

人気

人気

22K views

ニューリリース

ニューリリース

839 views