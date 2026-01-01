Metal

88 playlist(s)

Harder Than Hell

Harder Than Hell
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Uppercut

Uppercut
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Running to Metal

Running to Metal
Hard Rock

Hard Rock
'00s Metal

'00s Metal
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Metal Hits

Metal Hits
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Japan Metal

Japan Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Mellow Metal

Mellow Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
Songs for traveling

Songs for traveling

2.7K views

HMデスメタル

HMデスメタル

619 views

Rock/metal

Rock/metal

58K views

80's Heavy Metal

80's Heavy Metal

278K views

Good times

Good times

877 views

heavy metal

heavy metal

42K views

Metal

Metal

320 views

Your mom will be concerned

Your mom will be concerned

529 views

Playlist 22

Playlist 22

724 views

Epic power metal

Epic power metal

6.4K views

advanced metal

advanced metal

943 views

starting over

starting over

218 views

Metal/rock playlist

Metal/rock playlist

12K views

Fight

Fight

66K views

Heavy

Heavy

12K views

Melodic

Melodic

476 views

Industrial Metal

Industrial Metal

44K views

Japanメタル

Japanメタル

16K views

Nothing goes right slow metal

Nothing goes right slow metal

32K views

Heavy Metal

Heavy Metal

905 views

Metal

Metal

690 views

Energies

Energies

736 views

Sucking the 70's

Sucking the 70's

17K views

death metal

death metal

1K views

Power Metal

Power Metal

433 views

Today's Rock Hits

Today's Rock Hits

5.8K views

80's & 90's music

80's & 90's music

3.1K views

heavy

heavy

11K views

Metal gym

Metal gym

2K views

A 2026 Vibe

A 2026 Vibe

1.9K views

Metal rock

Metal rock

6K views

Legit Thrash Metal

Legit Thrash Metal

57K views

Depressing

Depressing

1.6K views

Melodic metal

Melodic metal

91K views

Oldschool

Oldschool

40K views

Heavy Metal

Heavy Metal

15K views

Music: Metal

Music: Metal

824 views

booty workout

booty workout

1.3K views

Heavy/Alt

Heavy/Alt

2.6K views

Death metal

Death metal

23K views

Metal

Metal

471 views

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

2.7K views

Active Rock - 2026

Active Rock - 2026

1.4K views

Power/Melodic/Symphonic Metal

Power/Melodic/Symphonic Metal

377 views

80s Glamrock Hits

80s Glamrock Hits

9.2K views

My thrash

My thrash

13K views

Deathcore relaxation

Deathcore relaxation

4.2K views

Garage Bangers

Garage Bangers

1.8K views

BrooklynVegan Weekly Playlist

BrooklynVegan Weekly Playlist

739 views

старый рок

старый рок

42K views